憂極右趁國慶施襲　FBI促保持警惕

周四（7月4日）是美國獨立日，美媒上周六（29日）報道，美國聯邦調查局（FBI）憂慮白人至上主義以及其他政治激進分子會趁機發動襲擊，上周三（26日）與國土安全部、國家反恐中心發布聯合簡報，敦促執法人員對有關可疑活動保持警惕。



美媒取得的簡報提到，上述的執法部門擔憂激進分子將會針對國慶日的慶祝活動、集會、遊行等作為施襲目標，警告襲擊或會在毫無預警的情况之下發生，不過目前仍未掌握任何具體、可信的消息。當局相信，國內本土的激進分子或會使用簡單的戰術，以及容易取得的武器，例如槍械、刀具、汽車等，向反對人士施襲。



這類簡報過往聚焦於受回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）以及阿蓋德等海外恐怖分子組織啟發的美國本土恐怖分子，這次卻提到因白人至上、墮胎爭議而變得激進的國内恐怖分子。FBI的發言人在聲明提到，當局定期評估情報，要求公眾保持留意周圍環境，並向執法部門報告可疑活動。



與此同時，俄勒岡州波特蘭上周六（29日）下午有極左「反法運動」（antifa）團體與極右翼分子在示威期間發生衝突，造成8人受傷。警方其後宣布示威為非法集會，並施放催淚氣體驅散人群，被對方投擲未凝固的混凝土，共有3人因涉嫌投擲物品、性騷擾等被捕。