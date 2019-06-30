中美朝背後角力　特金會「即興」舉行

南北韓非軍事區板門店舉行的特金會，由發出邀請到美朝領導人會面，只花了大約一日半時間。不過，不久前才舉行中朝峰會及習特會，加上特金二人一直保持書信往來，令這場看似「即興」的峰會，背後亦滲透出中美朝三國之間的角力。對美國總統特朗普而言，短短兩日內令中美貿易及美朝無核化談判重啟，分析相信暫時有助他爭取連任。



美朝關係過去一年如坐過山車，去年6月在新加坡的第一次特金會圓滿舉行，但今年2月的河內峰會突然破局收場。在今次峰會前夕，兩國關係波譎雲詭，北韓曾接連試射導彈，無核化談判陷入僵局。特朗普一直強調與北韓領袖金正恩關係良好，他於香港時間上周六（29日）早上近7時突然在社交網邀請金正恩，到非軍事區碰面及握手。朝方亦罕有即日回應，令峰會成事。



華府高級官員周日（30日）向美媒透露，特朗普上周六晚由日本轉抵南韓時，美國北韓政策特別代表比甘在板門店與北韓官員舉行秘密會面。至於一直在美朝之間扮演「中間人」斡旋的南韓總統文在寅，亦在得悉美方的「板門店邀請函」後，向特朗普表明「我們一起試試看（實現）吧」。南韓總統府青瓦台昨晚表示，希望歷史性的第三次特金會，為美朝無核化談判注入活力。



美媒分析指出，這場峰會表面上於一日半內發生，但過去一段時間發生了不少影響朝鮮半島局勢的事件，反映背後的中美朝三方角力。特朗普的目標是北韓進一步棄核，因此希望中方向平壤施壓；對中方而言，它向北韓提供經濟支援的同時，亦希望解決與美方持續一年多的貿易戰。金正恩則希望美方放寬或撤銷制裁，改善國家經濟，因此敦促中方向特朗普施壓。



中國國家主席習近平6月20日國事訪問北韓，他表示支持朝鮮半島問題政治解決，並願意保障朝方安全；金正恩則指北韓願意保持耐心。習近平上周六與特朗普會面時，亦重申對半島問題的原則立場，支持美朝領導人繼續對話，並希望雙方顯示靈活及相向而行，盡快重啟對話，中方願繼續發揮建設性的作用。特朗普回應指，美方重視中國在半島問題的重要作用。



另一邊廂，特朗普視中美貿易戰及北韓無核化，是他爭取民意及連任的重要籌碼，多次在集會上提到對華加徵關稅的好處，以及北韓的核威脅不再存在等。美媒認為，特朗普在今次的旋風式東亞之行，接連令中美貿易及美朝無核化談判重啟，加上對內強硬處理非法移民漸有成果，令他在明年總統選舉迎戰民主黨的對手時更有信心。