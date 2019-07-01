華婦苦尋失蹤兒子年半無果　求助紐約華社

66歲中國河南華婦焦鳳枝苦尋失蹤兒子秦東近一年半，上周三（6月26日）她再次去到紐約法拉盛守望互助隊求助，期望借助社區華人的力量獲悉兒子的下落和情況。



焦鳳枝表示，她2006年夏季到美國，2016年申請兒子秦東以A5卡的方式到美國。秦東到美國後，隨她到俄亥俄州打工，在華人餐館打工3個月後，秦東轉到紐約法拉盛打工。2018年1月，她與兒子表示要到法拉盛打工，之後2人失聯，她只找到兒子的中國護照。她到紐約109分局報案，警局立案，並發布尋人啟示。



銀行戶口記錄顯示，秦東在2018年1月有在華埠分行使用記錄。此後，她完全失去兒子的行蹤，打電話和微信都沒有回應。焦鳳枝表示，秦東把A5卡帶走了，移民局發信指，綠卡申請需要趕緊提交體檢報告，但一直沒有收到秦東的回覆。秦東會說普通話，有河南口音，英文不太好。她希望各界人士可以幫助她尋回兒子。



法拉盛守望互助隊創辦人朱立創表示，成人失蹤後要第一時間報警，109分局會在當日立案，並盡量尋求社交媒體、傳統媒體和社區組織的幫助。

