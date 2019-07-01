警員911留守世貿患癌病逝　生前促國會延長賠償金

美國紐約市前警員、911恐襲救援人員阿爾瓦雷斯（Luis Alvarez），於上周六（6月29日）在紐約一間醫院因癌症逝世，終年53歲。阿爾瓦雷斯當年在世貿廢墟留守3個月，其後於2016年確診大腸癌；他認為患癌是由於長時間暴露在廢墟有毒沙塵中。阿爾瓦雷斯生前曾往國會，呼籲延長911受害者賠償金的期限。



阿爾瓦雷斯的家人發聲明指，他在家人陪伴下平靜離世，透過分享抗癌經歷，感動不少人。在上月11日，身體已非常虛弱的阿爾瓦雷斯前往國會，與其他911救援人員在眾議院司法委員會聽證會上，要求將患病的警察、消防員和其他應急工作人員的資助金延期。美國聯邦政府今年較早前以資金不足為由，將911受害人包括警員和消防員所獲的賠償金額削減一半。



他發言時說：「911導致的疾病已經帶走了我們許多人，現在都很擔心離逝後我們的孩子和家屬。」他續指，自己還需接受第69次化療，但仍到來發聲，促請國會不要忘記照顧當年的前線救援人員。他的發言獲全場起立鼓掌。阿爾瓦雷斯數日後入住臨終關懷醫院，他在病床上接受訪問，再次要求國會立法，持續向911受害人提供援助。