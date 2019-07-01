偷包裹後知是病童禮物　良心賊歸還及寫道歉信

美國華盛州一名設計師早前自願為一名父親，修飾用來鼓勵其患腫瘤自閉症兒子的摔跤冠軍腰帶仿製品；惟該腰帶包裹上月底寄到設計師家門前，竟被兩名女子偷去。設計師將拍下賊人犯案的閉路電視片段放上社交網，並講述腰帶背後的故事。兩名女賊數日後良心發現將包裹奉還，並寫下一封4頁紙的信真誠道歉。



設計師莫雷拉（Sergio Moreira）早前在Facebook接獲特拉華州男子維克聯絡，指其患自閉症的5歲兒子蒂米去年確診腦腫瘤，他們買了一條職業摔跤冠軍腰帶仿製品，鼓勵他勇敢面對，並希望莫雷拉可以為他們修飾腰帶。莫雷拉義不容辭，更不收費用，只待收到腰帶就動工。



莫雷拉上月24日觀看摔跤賽時，手機突然收到家門外有異動的警示，他翻看錄像，發現兩名女子將放於門前、維克剛寄達的腰帶包裹偷走。莫雷拉將片段放上網，警方亦在Fb轉發。結果兩日後，該兩名女賊親自上門將包裹歸還，並寫下道歉信；兩人聲稱是癮君子和露宿者，偷竊是迫不得己，又指並不知道腰帶背後的故事，希望莫雷拉原諒。莫雷拉接受兩人道歉，並沒打算追究。