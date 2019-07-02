伊朗威脅提煉高濃縮鈾　特朗普斥「玩火」

伊朗核危機持續惡化，繼低濃縮鈾庫存超出核協議上限後，該國外長扎里夫周一（1日）揚言，一旦經濟利益未獲歐洲保護，伊朗下一步將提高提煉濃縮鈾的濃度。美國總統特朗普回應指伊朗「玩火」，華府表明絕不容許伊朗擁有核武。



伊朗的濃縮鈾庫存已經超出核協議的300公斤上限，扎里夫警告：「我們下一步將在核協議的容許下，提煉濃度3.67%以上的濃縮鈾。歐洲國家未有履行承諾，保護核協議下的伊朗利益。」3.67%濃度被視為適合作發電之用，一旦超出這個濃度，將是研發高精煉度物料、可作核武之用的第一步；但伊朗一直否認打算研發核武。



特朗普回應時說：「伊朗清楚知道自己在做甚麼和玩甚麼，我認為他們正在玩火。」白宮表明美方將永不容許伊朗研發核武，更指該國在未有核協議前已違反有關規定；美方將繼續實施「極限施壓」，直至伊朗領導人作出改變。國務卿蓬佩奧則指，伊朗以核計劃勒索國際社會，因此永不准許該國提煉任何濃度的濃縮鈾。



以色列總理內塔尼亞胡聲言，他很快將提出證據，證明伊朗一直在核問題上說謊。英國外相侯俊偉指支持核協議，但表明伊朗違反協議規定，英方將會退出。俄羅斯政府指美國的制裁觸發伊朗違反規定，又指歐洲各國不要反應過度。聯合國指伊朗應遵守協定，其他簽署國需尋求方法維持協議。