特朗普：中美貿易談判已展開　重申不接受50/50協議

中美元首早前在日本二十國集團（G20）峰會會面後，同意重啟貿易談判。美國總統特朗普周一（7月1日）表示，與中國的貿易談判「經已開始」。



特朗普在白宮接受媒體訪問時，被問到兩國貿易磋商是否重啟。特朗普回應稱，與中國的貿易談判經已恢復。他續指，雙方主要透過電話舉行會議，不過也有面對面會晤。



特朗普又認為，最後協議應該傾向對美國有利，指中國多年來已取得大量優勢。他補充，以目前中美貿易順差來看，美國只有損失，更不能與中方達成「50:50」的貿易協議。



兩國元首上周六（6月29日）在G20峰會會面，當時雙方均同意重啟對話，美方更表示不會加徵新關稅。當時特朗普形容會談比預期更好，並已重回正軌。



特朗普日前披露習特會有談及中國科技巨企華為的問題，稱華為可繼續向美企買零件，意味可繼續使用Android系統，Google也可更新。華為風險管理副總裁丹克斯（Tim Danks）周一表示，華為正等待美國商務部的指示，確定未來推出的手機是否可恢復使用Android系統。



中美貿易戰開打，全球震動，即上東網專頁

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