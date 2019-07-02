特朗普︰期待再晤金正恩　兩國共商長期問題

第3次美朝峰會落幕，雙方同意恢復無核化談判。美國總統特朗普周一（1日）表示，期待再與北韓領袖金正恩會面，又透露兩國團隊將討論長期問題，有信心終有一日可以解決。不過，華府高層對是否允許北韓凍結核計劃出現分歧，有指鷹派逐漸失勢。



特朗普在社交網發文：「很高興與金正恩見面，會談非常良好，他看起來很好也很健康。我期待很快可以再見到他。與此同時，我們的團隊正保持對話，共商解決一些長期而持續的問題。不用急，我肯定我們最終會解決問題。」《紐約時報》同日報道，美國高級外交官正考慮凍結北韓核計劃及核武規模，以換取美方撤銷部分經濟制裁。



報道續指特朗普在北韓核問題上，由原來的完全無核化，逐漸傾向循序漸進地解決。假如北韓同意停止所有在寧邊及降仙的鈾濃縮活動，美方可能作出的讓步包括容許更多的人道援助、有限度的南北韓經濟交流、兩國互相在對方的首都設置聯絡辦公室。



外界質疑今次峰會流於形式，南韓總統文在寅周二（2日）稱，特朗普在峰會期間跨越軍事分界線踏入北韓領土，顯示美朝以實際行動宣告終結敵對關係，開啟和平時代。



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