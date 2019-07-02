小北極狐由挪威抵加拿大　76日長征3506公里

挪威極地研究所科學家上年3月，為一隻不足一歲的雌性北極狐裝上衞星定位系統（GPS）追蹤裝置，其後將牠放生。科學家未料赫然見證，小雌狐由挪威斯匹次卑爾根群島東海岸跑到加拿大埃爾斯米爾島，僅76日就長征3506公里，完成「史詩級」旅程。



研究人員上年將雌狐放歸野外後，牠開始向西尋找食物，跋涉達1512公里後抵格陵蘭，之後不畏艱難展開第2段旅程，最後到達近2000公里外的埃爾斯米爾島。遺憾是，其身上追蹤裝置已在2月停止運作，研究所無法再捕捉其動向。



研究人員對雌狐的旅程感到難以置信，認為其行走速度遠比旅程長度更令人訝異，不但平均每日走逾46公里，有時更達155公里。由於從沒有狐狸跑得如此遠及快的紀錄，一度令他們以為雌狐已死或被人用船運送。



研究所推測，雌狐曾在途中休息2次，並蜷縮於雪地中以豐厚皮毛抵禦惡劣天氣，亦有可能在水中發現海鳥等食物來源。參與研究的菲格萊（Eva Fuglei）認為，冰原縮小令北極狐無法再去冰島覓食，惟有改變以海洋生物為主的飲食習慣，以適應埃爾斯米爾島。

