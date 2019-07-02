面對北韓伊朗核危機　特朗普態度大不同

伊朗核危機升級之際，正值美朝恢復無核化談判。美國總統特朗普在這兩大核問題上，現時採取截然不同的對策。學者認為特朗普應該對伊朗及北韓「一視同仁」，但亦質疑他並非真心與伊朗領導人對話，質疑美方的真正目標是政權更迭，而非消除核武。



美國智庫國家利益中心的北韓專家卡扎尼斯（Harry Kazianis）認為，在伊朗核問題上，特朗普應採取類似現時對北韓的政策。他說：「特朗普的挑戰是繼承了一個有缺陷的核協議，雖然它限制伊朗研發核武15年，但協議結束後就再沒有限制。我認為總統在眾多壞選項中作出最好的決定，他現時需要使用制裁及壓力，逼使伊朗達成新協議，而這不是易事。」



美國保衞民主基金會成員杜波威茨以跳舞來形容美伊關係，他說：「若果特朗普找到一位合適的舞伴，我相信他將對伊朗發動魅力攻勢。」不過，美媒指就算特朗普有意與伊朗展開對話，也將面對多方壓力，包括伊朗死敵以色列、國內的反伊朗團體，情況與北韓大大不同。



美國前駐俄羅斯大使麥克福爾質疑特朗普言行不一，稱只有少數證據證明華府對談判持開放態度。他說：「對伊朗的真正目標可能是政權更迭，而當中一個選項便是採取軍事行動。」