霸氣貓教堂講壇「當眾沖涼」　信徒獻唱聖詩

巴西聖保羅州阿蒂巴亞一隻貓定居當地一間天主教堂，近日牠愈來愈霸氣，竟然在彌撒時走到講壇上「當眾洗澡」。牠還一邊洗一邊聽台下的信徒唱聖詩，享受神級待遇，令人哭笑不得。牠可愛的舉動被拍攝下來，並在教堂的社交網專頁中分享。



該隻擁有藍眼睛的灰白色小貓名叫Junior，牠於1年半前來到教堂，自此就捨不得離開。Junior常在彌撒時在走廊散步，心情好時會跳上信眾的大腿睡覺。信徒不但沒有責怪牠，還會因自己有機會「侍寢」而感到榮幸。



Junior亦試過躺在裝捐獻金的籃子中，完全不在乎他人目光。然而，牠最近在莊嚴肅穆的彌撒期間舔腿部，令人目瞪口呆。牠的行為令信徒分心，但此事在網上傳開後更吸引大量網民成為牠的粉絲。



神父博拉奇尼（Osvaldo Boracini）指，Junior很愛黏着他，平時與他形影不離，比小狗更忠心。除了Junior外，博拉奇尼也要照顧另外3隻在教堂中居住的貓，當中年紀最大的一隻已有15歲。博拉奇尼稱：「這是一件好事，牠們為教堂帶來輕鬆的氣氛。」不少網民紛紛稱讚博拉奇尼有愛心。