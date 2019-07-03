蓬佩奧疑公器私用　被指要特工買外賣寵物店接狗

美國有線電視新聞網絡（CNN）周一（1日）報道，指美國眾議院一個委員會的民主黨人，正調查國務卿蓬佩奧是否濫用職權公器私用，包括多次要求負責保護他的特工為家人買外賣和接狗。報道指有特工甚至自嘲已淪為「配槍的外賣仔」。



報道指一名匿名國務院中人爆料，指蓬佩奧及其家人要求外交安全處（DSS）的特工執行「有問題的任務」。DSS是國務院的執法與安全部門，負責保護美國在全球的外交人員。



爆料人指其中一次在4月，一名特工被要求到中餐館取外賣，惟當時蓬佩奧並不在車內。爆料人還透露，一名特工還被派去寵物美容店為蓬佩奧家人接回愛犬。在今年1月，一名特工則被要求到火車站接蓬佩奧已成年的兒子回家。



報道指不清楚是否蓬佩奧要求，還是其工作人員在他不知情下作出這些不當安排。但爆料人透露DSS有一種文化，就是盡力取悅國務卿，避免惹惱他。負責管理DSS的費爾柴爾德（Lon Fairchild）回應CNN查詢，並沒否認他們的特工有上述特殊行程，但在一份聲明中稱他任職期間，蓬佩奧或其家人從未要求DSS團隊成員執行與保護國務卿職務相違背的工作。