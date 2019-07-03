邊境拘留中心人滿為患　小難民被迫於廁所旁吃睡

美國邊境難民拘留中心人滿為患，再度惹來關注。國土安全部周二（2日）發表內部調查報告，指出中心衞生情況惡劣，另外有民主黨眾議員到訪後，將片段上載社交網，可見監倉內人肩相摩。多地有民眾示威，要求關閉拘留中心。



國土安全部報告指，巡視7間設施及口岸後，發現難民拘留中心普遍存在「危險的過度擁擠情況」，違反美國海關及邊境保護局的標準，敦促當局立即採取行動。照片顯示，多達71名男性被關押只能容納41名女性的監倉，有成年人整周被關在僅有站立空間的牢房。白宮發言人則強調，當局有為危及邊防的偷渡者提供一天5餐。



據報，當中三成小難民被拘留逾72小時，卻無法洗澡或有熱飯吃，亦沒有乾淨衣服可穿。有到訪律師形容環境令人震驚，兒童圍繞牢房中間的開放式廁所吃飯及睡覺。民主黨籍德州眾議員卡斯特羅（Joaquin Castro）拍下中心駭人境況，並在Twitter公諸於世，有女子聲稱生病無藥食，亦有難民的子女被帶走後下落不明。



紐約市、德州、佛羅里達州等多地均有民眾示威，批評總統特朗普打擊非法移民政策不人道，要求關閉拘留中心。民主黨亦譴責當局做法荒謬，眾議院監督和改革委員會已傳召國土安全部及海關邊境部門負責人下周五（12日）到國會就事件作供。