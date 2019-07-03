明舉行國慶大閱兵　外界批特朗普「騎劫」做助選

美國總統特朗普周一（1日）表示，將於周四（4日）的美國國慶日舉行國慶大閱兵；2輛布拉德利坦克已運抵林肯紀念堂。外界批評特朗普舉動形同「騎劫」國慶作個人表演，有指五角大樓對此並不情願。另有美媒指當晚將有雷暴雨，或影響活動進行。



據報，特朗普為國慶活動親自操刀，包括決定煙花燃放地點。他周二（2日）在Twitter聲稱，五角大樓為坦克成為慶祝活動環節感到「興奮」，能向民眾展示世上最強大先進的軍事力量。但有報道指，軍方不願模仿北韓、俄羅斯及中國於首都展示軍用車輛和武器。



特朗普當日會在林肯紀念堂發表「向美國致敬」演講，屆時將舉行盛大閱兵、出動坦克及戰機，還有比以往長兩倍、號稱「有史以來最大型」的煙花匯演，當中會出現美國國旗及美國的字樣。目前未有電視台表示會播放慶祝活動，但有2間煙花公司擬贊助75萬美元（約585萬港元）費用。



為迎煙花匯演，美國聯邦航空局理局宣布，當晚6時15分至7時45分將關閉華盛頓列根國家機場周邊空域。白宮未有公布具體內容，但否認特朗普意圖藉演講助選，但仍惹來各方擔憂其演講有違國慶傳統，預料當日會有示威人士帶同特朗普巨嬰氣球抗議。

