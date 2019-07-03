職員頻用國防部電腦存取兒童色情照　議員提草案打擊

美國國防部職員被揭頻用內部電腦，以存取甚至交易兒童色情照片。民主及共和兩黨的國會議員近日聯手提出一項新法案，希望透過立法來加強調查，以懲罰涉案職員，並杜絕此情況。



民主黨維珍尼亞州眾議員斯彭貝格（Abigail Spanberger）周二（2日）表示：「國防部的網絡及電腦被用作觀看、製作及傳遞該些可怕的照片，是一件恥辱。我們必須打擊這種行為。」她與共和黨北卡羅萊納州眾議員梅多斯（Mark Meadows）一起提出「終止國防部網絡被濫用（終止網絡濫用）草案」。



草案規定，國防部中的國防刑事調查處（DCIS）成員會接受訓練，以找出及檢控使用國防部設備來存取，甚至交易兒童色情照片的人。DCIS還會與聯邦、州及地方的執法部門、社工及兒童保護組織人士組成聯盟，以幫助受兒童色情照片影響的受害者，而參議員亦於5月提出「終止網絡濫用草案」。雖然參眾兩院也未決定何時討論此草案，但議員期望這草案最終能通過，同時能根據它來修改其他法案。



早在10年前，國會已得悉有國防部職員濫用部中設備來存取兒童色情照片的問題。在2008年的一次調查中，調查員發現最少有數百名與國防部有關的人，瀏覽含有兒童色情照片的網站，部分人更用政府職員電郵地址來在該些網站註冊帳戶。



2018年，國防部網絡被評為全國第19位最常用來傳遞兒童色情照片的網絡。然而，80%涉事人也沒有受到法律制裁，因為以往打擊兒童色情物品，並非DCIS的其中一個主要調查目標。