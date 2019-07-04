百名亞洲問題專家進諫特朗普：敵視中國將「適得其反」

美國《華盛頓郵報》周三（3日）刊登一封致美國總統特朗普和美國國會的公開信，由100名美國亞洲問題專家聯署，表達對兩國關係惡化的擔憂，指出這種狀況不符合美國或全球利益。



公開信由美國麻省理工學院教授傅泰林（M. Taylor Fravel）、美國前駐華大使芮效儉（J. Stapleton Roy）、卡內基國際和平研究院研究員史文（Michael D. Swaine）、前美國務院代理助卿董雲裳（Susan A. Thornton）和哈佛大學榮休教授傅高義（Ezra Vogel）執筆，另有95位美國學術界、外交界、軍界及商界專家聯合署名。



信中表示，美國的許多行動導致中美關係「螺旋式下降」，並認為中國不是美國經濟上的敵人，也不相信中國在每個領域都對美國的國家安全構成威脅，中國很清楚與西方開展溫和、務實的合作符合中國利益。



公開信指出，美國敵視中國並試圖將中國與全球經濟脫鈎，這種做法將損害美國的國際角色和地位，傷害所有國家的經濟利益。如果美國強迫其他盟國在經濟和政治上敵視中國，只會傷害美國和盟國的關係，最終可能導致美國自身被孤立。



這批學者強調，中國的參與對當今國際體系以及氣候變化等全球性議題非常重要，因此站在維護美國國家利益的角度，最有利的方法是恢復美國在一個發展變化的世界中「有效競爭」的能力，並和其他國家和國際組織展開合作，而不是採取破壞、遏制中國這種「適得其反」的做法。



最後這批學者承認，美國對中國在政治、軍事、外交等領域的擔憂確實存在，但對「中國取代美國成為全球領導者」的擔憂則被誇大。而公開信獲得百名專家聯署也說明，華盛頓並不存在一個「某些人所相信的、同中國全面對抗的共識」。