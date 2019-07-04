年青愛侶厭倦營役生活　改裝舊校巴遊歷全國

不少為口奔馳的人都渴望可以拋開營役生活，到處遊歷探索世界，但要實現並不容易。美國一對年青愛侶將此理想付諸實行，把一輛舊校巴改裝成麻雀雖小，五臟俱全的流動家居，並於去年帶同兩隻愛犬展開全國遊歷之旅。兩人在YouTube設立頻道和在社交網上，把沿途所見所感與網民分享，鼓勵像他們一樣的人心動不如行動，坐言起行。



28歲平面設計師格林（Chase Green）與從事化妝師的委內瑞拉籍女友特雷霍（Mariajos Trejo），原本住在田納西州一間面積2000呎的靚屋，但他們認為室雅毋需大，加上嚮往不少人改裝巴士或小巴成別致小家居，因此在去年4月以3500美元（約2.7萬港元）購入一輛2004年出廠的舊校巴，並花了15680美元（約12萬港元）和4個月時間，將校巴改裝成一間有King size大床、廁所、淋浴室、小型廚房、火爐和太陽能發電板的流動居所。



格林兩人改裝巴士後，於去年8月展開全國流浪遊歷之旅，兩個月後他們甚至把原有的房子賣掉，決定日後都住在巴士屋上。他們至今已遊歷了多個州，期間接一些與老本行相關的自由工作。格林表示，他們非常喜歡現時的「遊牧生活」，雖然日後或許會再買地建間小屋，但仍會繼續到處旅遊見識。