北韓狠批華府尋求對話之際　續不顧一切作出敵意行為

北韓駐聯合國代表團周三（3日）批評美國講一套、做一套，指美國總統特朗普經常向外界表示希望和北韓持續對話，但卻「愈來愈不顧一切地作出敵意行為」，包括在特朗普邀請北韓領袖金正恩在板門店非軍事區見面的同一天，向聯合國所有成員國發出信件，促請各國遣返北韓工作人員。



這封信在上月29日送出，發信國家除了美國外，其實還包括英國、法國和德國，遵守聯合國安理會的制裁條款，在12月22日前將所有北韓工作人員遣返平壤。而在信件送出的同一天，特朗普在社交網站表示希望在訪亞行程間，和金正恩在南北韓非軍事區見面。兩人最後在周日（6月30日）會面，特朗普也成為首名踏足北韓領土的美國總統。



北韓代表團就此發表聲明，它說：「我們不能忽略的事實是，這封4個國家的聯署信，是由美國國務院授權送出，日子更是特朗普貼文提出和金正恩會面之同一日。」代表團補充說，北韓不會為了美國撤銷制裁而不惜一切，但對於美國認為制裁可以解決所有問題「十分荒謬」。



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