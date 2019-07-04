獨立日向美國致敬　特朗普圓閱兵夢展示坦克戰機

美國於周四（4日）迎來獨立日，總統特朗普稱今年要「向美國致敬」，決定於華盛頓舉行閱兵儀式，為第一次伊拉克戰爭結束後首次。美軍坦克已運到當地展出，晚上亦有戰機飛行表演。有指國家公園管理局已調撥250萬美元（約1946萬港元）覆蓋部分開支，輿論批評總統特朗普「大花筒」及政治化獨立日。



美媒指，署理國防部長埃斯珀、參謀長聯席會議主席鄧福德等多名軍方高層將出席「向美國致敬」的活動，包括盛大特技飛行、閱兵、花車、煙花等表演。特朗普亦會發表紀念演說，有指他要求海、陸、空三軍及海軍陸戰隊的將領屆時站在他身邊。



美軍將出動兩架重60噸的M1艾布拉姆斯坦克、F-18超級大黃蜂戰機、F-35C戰機、B-2轟炸機、空軍一號等參加閱兵及飛行表演。由於晚上有戰機及煙花表演，聯邦航空局宣布華盛頓列根國家機場周邊空域將停飛至少2小時。



除了紀念堂前的貴賓區，戰機與戰車展覽都免費開放給公眾觀賞。有指華府準備了貴賓席招待特朗普家人及其他政客，但白宮免費向共和黨金主及政治任命官員派發貴賓門票，外界質疑特朗普為爭取競選本錢。



特朗普於2017年出席法國閱兵儀式後，一直有意「照辦煮碗」，但國防部評估花費需9200萬美元（約7.16億港元）後作罷，惟特朗普今年仍決定閱兵，作風有別於往年低調及非政治化。參議院少數黨領袖舒默批評特朗普非常自我，利用獨立日吸引注意，其他民主黨國會議員則指摘特朗普動用國家公園的經費，又形容情況令人羞恥。