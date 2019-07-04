研究：藥物配合基因編輯　成功清除老鼠HIV病毒

愛滋病難以根治，多年來一直令不少醫生束手無策。美國科研團隊早前取得重大突破，成功以慢性藥和基因編輯技術，將實驗老鼠DNA內的HIV病毒完全清除。成果令團隊感難以置信，甚至連多本醫學期刊也一度以為是惡作劇。報告終在周二（2日）獲發表，被視為人類治愈愛滋病的重要一步。



美國坦普爾大學的基因編輯專家及內布拉斯加大學醫學中心的HIV專家，合作進行了5年的研究，近日終有成果。有逆轉錄病毒藥效的慢性藥「LASER ART」能抑制HIV病毒，卻無力將其根除；而CRISPR基因編輯技術雖然能針對清除含HIV的基因，但追不上病毒再生的速度。在上述兩項技術雙劍合璧下，團體的實驗意外取得成功，完全消除了實驗鼠DNA內的HIV病毒。



雖然研究尚未提供完全的愛滋療法，但成果令人振奮，團體料於明年夏季開始進行人類臨床測試。參與研究的內布拉斯加大學學者根德爾曼（Howard E Gendelman）博士表示︰「我們也不敢相信，以為是僥倖、是圖表或實驗系統出錯。」



直至反覆確認結果後，團體即時將之交予學術期刊出版，沒想到對方也一樣以為是出錯。他說︰「他們（期刊）很難相信HIV病毒能被根治。」多番論證後，研究終獲發表於學術期刊《自然通訊》（Nature Communications）上。