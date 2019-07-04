倉庫起火燒通宵　4.5萬桶威士忌付之一炬

知名波本威士忌「金賓威士忌」（Jim Beam）位於美國肯塔基州的兩座倉庫，周二（2日）晚上起火，燃燒至周三（3日）中午才撲滅。火警沒有造成傷亡，但焚毀庫存近4.5萬桶波本威士忌。有美媒估計，大火恐令酒廠損失9000萬至3億美元（約7.02億至23.4億港元）。另有官員憂慮，或有大量威士忌流入附近河流，導致魚類死亡。



事發於當日晚上11時35分，其中一座位於塢福-富蘭克林縣鐵路附近的倉庫率先起火，現場距肯塔基河支流格倫絲河約91米，火勢其後迅速蔓延至另一座倉庫。由於倉內有大批烈酒，為大火提供助燃劑，高溫令到場的消防車上的燈熔化。初步相信，火災由閃電引起。



有官員表示，已有威士忌洩漏流入肯塔基河，預計污染會造成「低溶氧水平」，可能對水生生物產生嚴重影響及導致大量魚類死亡。有官員警告，受影響河水將會變色、起泡及有異味。美媒估計，一個標準酒桶一般能裝載150到200瓶750毫升威士忌，若所有酒桶滿載，至少損失600萬瓶酒。



起火倉庫由日本飲品生產商三得利（Suntory）旗下的Jim Beam擁有，該公司指品牌在肯塔基州擁126個倉庫及約330萬桶酒，燒毀的威士忌約佔庫存1%，多數年份尚淺，不會影響供應，暫時已採取措施，以防再有威士忌流入河中。美國佔全球波本威士忌95%產量。