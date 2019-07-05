國慶日熱狗競食　切斯特納特與須藤美貴蟬聯男女子冠軍

美國紐約康尼島周四（4日）舉行一年一度的國慶日競食熱狗比賽，男子組賽事一如所料由「大白鯊」切斯特納特在10分鐘內吃掉71隻熱狗成功衞冕，這也是他第12次在這項賽事勝出。女子組比賽由美籍日裔女大胃王須藤美貴（Miki Sudo）10分鐘內吃下31隻熱狗蟬聯冠軍，這次也是她連續第6次封后。



尋求衞冕的切斯特納特擊敗另外17名參賽者，包括2015年冠軍、也是近12年來唯一打破切斯特納特壟斷的斯托尼（Matt Stonie）。不過切斯特納特無法打破去年奪冠時創下的74隻熱狗世界紀錄，他表示對此感到失望，認為自己「應該可以吃多隻數隻熱狗」。



33歲的須藤美貴輕鬆擊敗吃下26隻熱狗的萊斯科（Michelle Lesco）衞冕成功，但無法突破去年吃下37隻熱狗的佳績，也意味着由托馬斯（Sonya Thomas）保持的45隻熱狗女子競食世界紀錄繼續原封不動，不過須藤美貴依然對6度奪冠感到非常高興，對支持者衷心表示感謝。



每年一度的國慶日熱狗競食大賽，除了吸引世界各地不少人挑戰大胃王寶座外，也有不少支持者以標奇立異的裝束到場。而切斯特納特與須藤美貴分別獲得1萬美元（約7.8萬港元）獎金。