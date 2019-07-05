狂男圖闖達美航空駕駛艙　自稱上帝「拯救世界」

美國一名男乘客周三（3日）於一班由波多黎各首府聖胡安飛往紐約的達美航空航班上試圖闖入駕駛艙，並高呼自己為上帝，可拯救世界及即將終結恐怖主義，雖然機艙服務員及乘客合力成功將他制服，但航班依然需要折返波多黎各，再重新起飛往紐約。



該班航班編號579的飛機，載有約160名乘客。飛機剛起飛不久，30歲的拉米雷斯（Carlos Ramirez）突然走向駕駛艙並試圖闖入，期間高呼自己為上帝，大叫「聖胡安明天將消失，我來是為了拯救世界和結束恐怖主義」，又指自己「正嘗試避免飛機上發生悲劇」。機艙服務員嘗試喝令他回座位但不成功，最後在其他乘客幫助下將他制服。飛機隨後折返聖胡安機場，該男子隨即被當地警方拘捕。



機上全部乘客當時需要下機，並在登機閘口等候再上機，航班最後順利飛抵紐約，但比原定時間延誤了逾兩小時。有乘客表示事件令她想起911襲擊：「我以為是恐襲，其實在911襲擊後，每當我在飛機上遇到這種事，我都會有最壞打算。」也有一對夫婦因受驚過度而決定留在聖胡安，改搭下一班前往紐約的航班

