安老院浪漫邂逅　百歲老兵娶102歲女友迎第三春

在一生營營役役過後，能夠與愛人相伴、安享晚年，相信是不少人的希望。惟各人際遇總不盡如人意，今年100歲的二戰老兵庫克（John Cook）似乎正是如此。戰後他曾兩度喪偶，孑然一身入住俄亥俄州的安老院舍。沒想到卻在該處邂逅了與自身經歷相似、情投意合的102歲女舍友，迎來第三春。兩名人瑞墮入愛河一年後，終於在百歲高齡成婚，令網民大讚「真愛無分年齡」。



庫克入住俄州托萊多的安老院後，結識了菲莉絲（Phyllis Cook）。菲莉絲是來自西維珍尼亞州的虔誠基督徒，同樣曾兩度喪偶，兩人一見如故，很快便出雙入對。她直言︰「我知道你可能覺得，這對一把年紀的人來說有點離奇，但我們真的墮入愛河了。」



庫克指，本來沒想到結婚，但得悉能在院舍領證後，即時果斷下決定。被問及兩人之間最喜歡的拍拖活動時，庫克即帶點淘氣稱︰「唔，我大概不應該說出來。」這對新婚夫婦的恩愛秘密，則是尊重彼此的個人空間，閒時享受一起撐枱腳和曬太陽的時光。



安老院在社交網公布兩人婚訊後，網民的祝賀如潮水般湧進。有網民十分感動，留言稱︰「真愛永不太遲。我希望你們能享受餘生每一瞬間，你們給予我希望。」