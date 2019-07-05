聯合國人權報告：安全部隊法外處決近7000異見者

委內瑞拉持續動盪，聯合國人權事務高級專員辦事處周四（4日）發表報告，指該國的民事及軍裝人員涉嫌任意拘留、虐待、拷打異見者、於扣留所對他們進行性暴力，並在示威活動中使用過分武力。報告引述政府數據指，自去年起有近7000人因「反抗政權」而被殺。



報告訪問了逾550名受害者及目擊者，指出對委內瑞拉安全部隊涉及法外處決的指控是「驚人地高」，包括特種部隊也牽涉在內。政府數據顯示，去年有5287人被法外處決；而今年截至5月19日，有另外1569人在行動中被殺；793人仍被任意拘留，包括58名女性。針對當地政治危機，有22名國民議會議員被剝奪豁免權。



報告也提到當地持續缺乏食物，部分人每日平均花上10小時排隊領取食物。醫院也缺乏員工、供給、藥物及電力。由去年11月至本年2月，有1557人因醫院缺乏供給而死亡。人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）周四呼籲委內瑞拉當局立刻採取行動，終止針對人民的廣泛侵犯人權問題，並解決這場危機。她周五將向聯合國人權理事會遞交報告。