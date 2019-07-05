特朗普辦大型閱兵　軍人憂淪競選工具違中立

美國總統特朗普在獨立日舉行大型閱兵，儼如為自己角逐連任造勢。國防部不少領袖及退役軍人批評他把軍人當成競選工具，擔心獨立日政治化，令軍人違反政治中立規定。



退役陸軍中將巴諾（David Barno）曾於小布殊政府期間，出任美軍駐阿富汗指揮官。他受訪時表示：「這看起來更像一場共和黨活動而非慶祝獨立日，這是一場關乎總統本人的政治活動，而不幸地軍隊被迫夾在中間。」曾參與越戰及波斯灣戰爭的退役陸軍少將納什（William Nash）批評：「特朗普利用軍隊作為競逐連任的政治把戲，我認為這絕對是駭人聽聞」。



雖然特朗普稱國防部和軍方高層對閱兵感到雀躍，惟當他提出展示坦克等裝甲車時，不少國防部高層有保留。近日更有消息指，白宮曾要求軍人在國慶活動中站在特朗普身旁當眼位置，更向國防部廣派五千張門票。萬一活動被政治化，軍人或違反禁止參與政治活動的規定。



不過，智庫美國企業研究所的國防專家博格認為，是次國慶活動只是動用相對少量的軍備，而且這有助讓國民進一步認識軍隊；公眾對軍隊的支持度上升，也有利國會通過國防預算。

