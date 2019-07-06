為求吸納選票　拜登擬與女性組成競爭總統團隊

美國將於明年舉行總統選舉，民主黨多名競選總統的候選人開始加緊步伐宣傳。大熱門兼前副總統拜登日前接受美媒訪問時形容，與女性組成正、副總統的團隊競選是好事，不過未有提及是否讓令他陷於苦戰的加州黑人女參議員賀錦麗擔任副手。



拜登早前接受美國有線電視新聞網絡（CNN）訪問，節目於周五（7月5日）播出。他提到假如有人能夠參選女副總統，將對選舉很有幫助，假如自己未能擊敗黨內其他對手，亦樂見黨內女性成為總統。然而，他未有提及心中人選，並稱：「我甚至沒有取得提名。」



被視為民主黨溫和派的拜登，在其他民主黨候選人，包括沃倫以及桑德斯在經濟以及社會問題進一步向左轉之際，他形容民主黨是中間偏左的政黨，堅稱自己的立場與絕大多數的黨友一致。



民主黨自上月起，已經舉行兩場初選辯論。拜登於上周四（6月27日）在黨內初選第二場辯論中，遭賀錦麗在種族問題上窮追猛打。美國昆尼皮亞克大學周二（7月2日）公布的民調顯示，拜登的支持率為22%，而賀錦麗則是20%，雙方差距正在收窄。