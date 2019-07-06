1700次餘震後　加州再發生6.9級強震

美國南加州周四（4日）發生20年來最強的黎克特制6.4級地震，之後再有1700次餘震發生，其中最強一次的為周五（5日）的5.4級。到了當地時間周五晚上8時許，美國地質勘探局（USGS）再公布加州發生7.1級地震，稍後修正為6.9級，震源深度僅0.9公里，震央與早一日一樣，鄰近里奇克里斯特鎮。



周四地震過後，南加州四處是裂縫及損毀的房屋。紅十字會指，28人前往他們的收容中心，部分民眾害怕再有地震發生，夜晚睡在戶外帳篷中。另有民眾忙於修補路上裂縫及爆開的水管。受影響最嚴重的克恩縣（Kern County），醫院料關閉一周，僅接收緊急病人及臨盆產婦。



178號州際公路上出現10厘米裂縫，地質學家亦出動四處查探，以在未來規劃時防止房屋建於斷層上。加州理工學院學者羅斯指，今次餘震之多並不尋常。地質學家稍早前估計未來數日再發生強震的機會僅6%，但事隔一日即再有強震。



USGS電腦系統估算，今次地震帶來的損失可高達1億美元（約7.8億港元）。專家指，未來多年內都會有是次強震引起的餘震發生。