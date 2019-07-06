囚木盒7年受盡強姦虐待　少女竟視施暴者為男友

美國加州一名女子於42年前往朋友家中參加生日派對時，不虞有詐登上一對夫婦的順風車，結果被綁架至對方的家中。事主在接下來的7年受盡折磨，困在一個如棺材的木盒中，遭該對夫婦多次強姦及虐待。該段悲慘經歷其後拍成紀錄片「木盒中的女孩」（The Girl In the Box，暫譯），紀錄片近期重播，再次引起外界的討論。



事發於1977年5月，20歲少女斯坦（Colleen Stan）為了前往朋友的生日派對，遇上胡克（Cameron Hooker）及其妻子賈尼絲（Janice Hooker）駕駛的汽車。由於車上有胡克夫婦的嬰兒，因此斯坦放心上車。結果，胡克夫婦把斯坦綁架至480公里的偏遠寓所，並鎖在如木棺的木盒中，藏在兩人的床底。



在多年的非人生活中，斯坦每日困在木盒中的時間長達23小時。當胡克夫婦施暴時，她才能短暫離開。除了強姦外，斯坦亦受到毆打及電擊。為了阻止斯坦逃走，胡克威脅會射殺她及釘在十字架上。此外，胡克亦向斯坦洗腦，令她相信兩人是男女朋友關係及十分快樂。



斯坦後來在賈尼絲的幫助下逃出，警方成功拘捕胡克。但患上斯德哥爾摩症候群的斯坦多次替胡克求情，胡克最終判囚104年。斯坦亦終身籠罩在過往的陰影下，經歷多段感情失敗。