貿戰增生活成本　消費者捱通漲　農民叫苦連天

中美貿易戰除了影響兩國進出口，消費者、生產商、農民亦首當其衝。由於中美互徵關稅，加上打亂了生產供應鏈，令不少消費品的成本上升，最終轉嫁民眾。



外媒指，美國企業雖然減少購買中國貨，但它們不是轉向美企買貨，而是越南、台灣、孟加拉及南韓等亞洲國家的供應商，這趨勢已維持逾年。華府加徵的關稅令多項中國製造的消費品成本上升，包括棒球帽、行李箱、單車、手袋等，部分家用電器零件的售價亦上升。



美國農民是另一群受貿戰影響的人，由於中國對美國大豆、粟米等徵關稅，出口至中國的美國農產品大量減少。全美最大水稻產區、位於農業帶的阿肯色州農民直言情況令他們睡不安，指貿易戰加上今年的惡劣天氣，情況雪上加霜，實在不知自己可以支持多久。



至於中國，今年5月公布的消費者物價年增率上升2.7%，創下15個月以來新高，有分析指除了食品價格大增外，中美的關稅戰或多或少反映在中國物價上。部分中產，特別是受過教育的白領愈來愈擔心及懷疑貿易戰會如何影響平民的生計。



中美貿易戰開打，全球震動，即上東網專頁

http://hk.on.cc/fea/tradewar/

