瓦姆比爾父母入稟　稱有權擁有被扣押朝貨船上資產

美國大學生瓦姆比爾（Otto Warmbier）2016年1月遊北韓期間，被判處15年勞改，他獲釋回國不久後逝世。鑒於北韓政府對於去年美國法院裁定的5.01億美元（約38.86億港元）賠償置若罔聞，瓦姆比爾的父母上周三（3日）入稟紐約聯邦法院，稱有權擁有美方所扣押的北韓貨船及該船上的資產。



美國法院去年曾裁定瓦姆比爾有「極高可能性被北韓當局野蠻地虐待並從而令他認罪」，下令北韓當局需要向瓦姆比爾的父母支付5.01億美元賠償。不過北韓一直堅持曾悉心照顧並向瓦姆比爾提供治療。



瓦姆比爾的律師上周三（3日）在法庭表示，北韓方面一直未就瓦姆比爾的死亡索賠作出回應，認為死者父母均有權獲得賠償，因此入稟法院，認為他們有權以美國所扣押的北韓貨船及船上資產作為賠償。



涉事貨船「Wise Honest」為北韓的第二大貨船，多年來一直將北韓的煤運到中國、俄羅斯和其他國家，是北韓一個重要收入來源。這艘船先在2018年4月因違反印尼海事法被扣押，之後美國宣布已充公這艘貨船。



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