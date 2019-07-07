英智庫：華為百名員工　與解放軍或情報部門有聯繫

美國指控中國科技巨企華為與軍方關係密切，華為予以否認。英國《每日電訊報》日前引述智庫研究指，約100位華為員工與中國軍方或情報機構有關聯，稱華為與軍方關係遠比外界所知更緊密。



智庫亨利‧傑克遜協會表示，與一名學者合作，收集了2萬5千份華為僱員的履歷。大約100位華為員工曾與中國軍方或情報機構有關聯，具國家安全事務背景。11位華為員工畢業於解放軍信息工程大學。



一名項目經理在履歷上稱，曾在華為和解放軍國防科技大學的一些聯合項目上工作過。國防科技大學2015年便被列入美國黑名單。另一位華為僱員的履歷說，她既是華為公司的軟件工程師，也為解放軍空軍雷達學院（現空軍預警學院）工作，且工作性質接近。報告列出多名具類似履歷的華為員工背景。



一名長期駐守中國的前英國外交官表示，這些實例表明，華為公司否認與中國軍方或情報機構有關聯是說謊。華為（英國）公司一名高層回應指，華為不為中國政府的軍事和情報項目服務，這些履歷資料並不是秘密，而是公開的；華為僱用來自公共服務及政府的員工，情況並不特殊。