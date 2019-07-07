涉性侵未成年少女被捕　元首級淫媒面臨45年監禁

元首級淫媒、美國富商愛潑斯坦再捲入性醜聞，他被指早年涉與數十名未成年人士性交易，上周六（6日）於紐約被捕，他面臨一項與未成年人士性交易及一項串謀與未成年人士性交易控罪，一旦罪成最高可判囚45年。愛潑斯坦將於周一（8日）於聯邦法院過堂。



美媒引述執法人員消息指，66歲的愛潑斯坦於上周六下午，乘私人飛機從法國巴黎抵達新澤西州泰特伯勒機場時，被聯邦調查局（FBI）人員拘捕。其起訴書內容現階段保密，需待曼哈頓聯邦法院於周一公開控罪詳情，但有消息指他今次被捕，涉與多名未成年人士性交易有關。



知情人士透露，他於2002至2005年在紐約及佛州棕櫚灘的寓所，誘騙多名事主到其大宅為他按摩，然後再與對方發生性行為。據報，愛潑斯坦有數名助手為他招攬女性，受害人年紀最小只得14歲，他知道該些女性未成年，部分人其後更變成招攬者。案件由紐約南區聯邦地區法院裁判官及FBI負責，FBI前局長高銘的女兒亦參與其中。



愛潑斯坦早有前科，他於2000年代捲入雛妓醜聞，不少名人都受牽連，包括被指與他關係友好的現任美國總統特朗普、前總統克林頓、英國安德魯王子等，有傳愛潑斯坦會向他們獻上女性相伴；安德魯曾否認事件。愛潑斯坦其後被捕，涉以現金誘騙多名未成年人士為他性愛按摩及性交，地點包括其棕櫚灘大宅，甚至是私人飛機。



不過，愛潑斯坦於2008年與時任佛州檢察總長，即現任勞工部長的阿科斯塔達成認罪協議，免去有機會被判終身監禁的聯邦罪名，改認刑罰較輕的州控罪，並同意向案中事主賠償及支付律師費。他最終在佛州的州法院承認教唆未成年者賣淫，入獄13個月。惟他獲安排於私人監倉服刑，一周更有6日假期，讓他回辦公室工作，一直為人詬病。



今次愛潑斯坦再次被捕，而且是以聯邦罪名被起訴，有受害人的代表律師直指「這是為所有受害人帶來公義的重要一步」、「若消息真確，證明他12年前就應被聯邦檢察官起訴」。