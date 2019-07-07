新聞背後：元首級淫媒擁性圈子　傳多位名人涉事

美國元首級淫媒愛潑斯坦原本是紐約一間尖子中學的教師，其後獲學生的父母提攜進入投資界，並開設只為富豪服務的基金公司，更聲稱自己為名門洛克菲勒管理資產。多年來流傳愛潑斯坦有一個「性圈子」，至2005年一名14歲女童報案稱名叫「Jeff」的男子誘騙她到其寓所，佛州棕櫚灘警方調查之下，始揭發背後的青少年性圈，亦令愛潑斯坦於2008年被定罪，惟獲輕判。



愛潑斯坦喜歡以金錢誘騙少女到其寓所作性愛按摩及性交，完事後支付200至1000美元（約1560至7790港元）不等，一切預約由其助手處理。隨着爆料者愈揭愈多，受愛潑斯坦醜聞牽扯的人亦增多，包括總統特朗普、前總統克林頓等名人。美國女子約翰遜（Katie Johnson）更於2016年大選期間，入稟法庭指控特朗普與愛潑斯坦，於20多年前將年僅13歲的她當性奴，逼她性交、口交及手淫，特朗普極力否認。



案中另一主角是美國女子羅伯茨，她數年前爆料指自己曾成愛潑斯坦的性奴，自言15歲起已為對方作性愛按摩，與愛潑斯坦初次性交後感到污穢，立即奔到廁所洗擦，只希望將事情當作一場噩夢。她並讓自己聽教聽話，所以深受愛潑斯坦朋友圈鍾愛。她更指英國安德魯王子曾與她性交，惟皇室否認。