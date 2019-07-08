華人卡啦OK東主　疑誘騙中國女性逼賣淫

巴西聖保羅市警方上周三（3日）搗破一間由中國人經營、疑強迫中國女子賣淫的場所。場所疑以卡啦OK為包裝，實質挾持中國女子出賣肉體，有受害女性在傳單上留下求救信息，引起警方注意及採取行動，帶走一男一女疑犯。



警方指，由於案發地點設有監控攝錄機，並有中文字招牌，他們早前已開始留意。之後，他們發現卡啦OK發出的其中一張傳單上，寫有求救信息。一名女子寫到，去年抵達巴西後就被一群中國人挾持。警方稱，該夥中國人以招聘人手到巴西工作為由，誘引她們到當地，但實際到達之後從事的是賣淫。



警方周三進入卡啦OK，發現除了唱歌的包廂外，還有至少10個房間配有按摩床和睡床。儘管包廂很豪華，但女員工卻生活在簡陋的環境中，宿舍內很混亂，有剩下的食物，還有箱子等。14名女性被帶到警局錄口供，所有人都持有自己的護照和手機。



其中一名懂中文的調查員充當翻譯，指至少一名女子稱遭到囚禁。警官指：「她說被迫留在那裡，不能獨自出門，一定要在監視的狀態下才可以出門。」當晚，中國駐聖保羅領事館負責人前往警局，到場的領事稱：「我們還不知道具體情況，來看一下，與受害者交談了解情況。」