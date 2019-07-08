華外交部：血統種族成標籤　美阻兩國交流不得人心

中美關係陰睛不定，影響兩國學術交流。中國外交部副部長樂玉成周一（8日）表示，中美人文交流近來出現了十分反常的現象，留美華裔科學家受歧視和騷擾，中國專家學者赴美交流受阻，甚至被無故解僱，形容這種以血統和種族為標籤，以阻撓雙方交流的做法不得人心，即使在美國國內也遭到很大反對。



樂玉成在北京清華大學舉行的第八屆世界和平論壇午餐會上表示，民間交流是中美關係的基礎，反問若正常的人員往來被人為地割斷，「兩個大國的關係還怎麼維持和發展呢？」



他進一步指出，現時中美關係複雜，不能用2500年前的「修昔底德陷阱」（指新崛起的大國必然會挑戰現存大國，現存大國也必然會回應這種威脅，戰爭不可避免）來解釋，強調現時各國利益相互交融，很難想像兩大國開戰，會對世界造成怎樣的災難。



另針對美媒近日報道，美國國立衞生研究院、聯邦調查局（FBI）調查安德森癌症中心華裔終身教授吳息鳳，並迫其辭職一事，外交部發言人耿爽周一指，美國部分人和機構抱着遏制中國發展的零和思維，對留美中國學者無端指摘和騷擾，製造了不少「冤假錯案」。



耿爽亦稱，對於所謂「中方比美方更需要貿易協議」，如果美方不需要協議，為何與中方談了11輪磋商，且現在又同意重啟磋商。