除無人島鼠害保生態平衡　政府擬投放1.5噸老鼠藥

美國魚類和野生動物服務處（FWS）計劃向位於加州三藩市外海48公里的無人島費拉隆群島（Farallon Islands），投放1.5噸滅鼠毒藥，以控制一種入侵性家鼠的數量，從而保護生態平衡。當局指經試驗後，有關方法是最好且不會對其他物種造成傷害；但仍有環保人士反對，更形容做法是「大炮射烏蠅」。



加州海岸委員會將於周三（10日）舉行聽證會，以確定是否批准FWS向費拉隆群島投放名為「溴敵拿鼠」（Brodifacoum）的滅鼠藥餌。如獲批，FWS會在3周內，每周用直升機向島上投藥餌兩次。在投藥期間，他們會將島上以家鼠為食的貓頭鷹等鳥類暫時移走，直到毒素風險降低才將牠們放歸島上。



FWS今年3月曾發表聲明，指研究了許多消滅囓齒動物種群的方法，發現用溴敵拿鼠最有效。FWS指這些藥餌掉入水中後，毒素會迅速溶解或沉入海底，而在島上棲息的海豹和海獅等亦不會吃藥餌。惟有不少生物學家及環保人士認為，這方法可能傷及其他動物。



費拉隆群島是海獅、海豹，以及包括罕有的暴風海燕在內多種海鳥的棲息地。惟島上同時住了估計數目達5.9萬隻家鼠，這些家鼠吸引了天敵穴居貓頭鷹捕食，但當冬季老鼠數目減少時，貓頭鷹會改食其他囓齒動物、昆蟲和海燕，影響生態平衡。