男子飛機上過敏險死　巧遇「世上最性感醫生」獲救

美國一名男子早前乘飛機前往以色列時，在機上突然過敏性休克發作，身體由手部開始一直腫脹至喉嚨，導致他呼吸困難、命在旦夕。所幸，同機一名美國醫生即時伸出援手施救，冷靜為病人注射適當藥物，救回他一命。該醫生是有「世上最性感醫生」之稱的網紅「Doctor Mike」，事件曝光後即獲網民大讚，更引來媒體爭相報道。



喬治亞州26歲男子法拉科（Matt Faraco）登機前曾被壁虱叮咬，令他開始對肉類過敏，惟他懵然不知。他開始雙眼泛淚，進食飛機餐後更手部腫脹。同機的型男醫生瓦爾沙夫斯基（Mikhail Varshavski）見狀即建議法拉科先服用類固醇等藥物，惟後者在15分鐘後仍出現過敏性休克，無法呼吸。瓦爾沙夫斯基當機立斷，將法拉科帶到機頭治理，並為他注射腎上腺素。



法拉科情況回復穩定後，瓦爾沙夫斯基在餘下機程都觀察着對方的狀況，並建議他着陸後即時前往急症室。瓦爾沙夫斯基憶述其時情況危險︰「問題在於這（腎上腺素）並不是為了治療過敏性休克而設，你很容易就會注射過量2或3倍。那可能令病人中毒，引發心臟病。」他又指，若非機上備有腎上腺素，他可能不得不出下策切開法拉科的喉嚨，好讓他恢復呼吸，惟此舉極為危險。



原來，瓦爾沙夫斯基是以明星醫生的身份，隨美國一個廣播節目到特拉維夫出差，沒想到竟在飛機上就遇到救人的機會。法拉科事後在耶路撒冷與救命恩人瓦爾沙夫斯基見面短聚，場面窩心。瓦爾沙夫斯基本身常在YouTube上載醫學相關的教學片段，有大量粉絲；在2015年更曾被雜誌評為「世上最性感醫生」。