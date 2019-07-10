疑過往不當處理愛潑斯坦案　勞工部長被要求辭職

有「元首級淫媒」之稱的美國富商愛潑斯坦，近日再因早年涉及的未成年人士性交易的案件被捕，相關事件繼續發酵。在2008年處理愛潑斯坦雛妓案認罪協議的現任勞工部長阿科斯塔（Alexander Acosta），被指在當時「放生」愛潑斯坦，惹來不滿，眾議院議長佩洛西（Nancy Patricia Pelos）要求他辭任勞工部長。對此，總統特朗普周二（9日）回應支持阿科斯塔。



特朗普指出，阿科斯塔在過去兩年半是一名優秀的勞工部長，「他的工作做得非常出色」，包括令美國的失業人數處於創紀錄低位；對於愛潑斯坦一案，以及阿科斯塔是否需要辭職，「白宮將密切關注他在2008年案件中的角色。」



阿科斯塔當年作為佛羅里達州的檢察官，與愛潑斯坦達成認罪協議，免去愛潑斯坦有機會被判終身監禁的聯邦罪名，改認刑罰較輕的州控罪，最終愛潑斯坦因教唆未成年少女賣淫的罪名，僅服刑13個月及向案中事主賠償及支付律師費。佩洛西認為不合情理，質疑阿科斯塔當年未有做好檢察官的工作；特朗普指出，當時判決並不只是由阿科斯塔一人作出，而是經多人商議下的判決。