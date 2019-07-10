美軍將組軍事聯盟　伊朗也門水域巡航保護商船

波斯灣局勢持續緊張，美軍為確保該區的核心運油航道安全，將招攬盟友一同組成軍事聯盟，在伊朗及也門附近的戰略水域巡航，維持航行自由。另外，有消息指不滿伊朗政策的官員，上周曾於伊拉克與美國官員秘密會面。



美國參謀長聯席會議主席鄧福德，周二（9日）向國務卿蓬佩奧及國防部署理部埃斯珀闡述計劃。他會後向記者表示，美軍正與數國接觸，嘗試組成聯盟確保霍爾木茨海峽及曼德海峽的航行自由。華府早前曾表示有意派軍艦到霍爾木茨海峽為商船護航，但也門對出的曼德海峽則是首次。曼德海峽連接紅海、亞丁灣及阿拉伯海，地形狹窄，由伊朗支持的也門叛軍青年運動經常於該海域發動襲擊，長期令美國、沙特阿拉伯、阿聯酋感焦躁。



鄧福德稱，美國或於未來數周確認哪些國家有政治意願，然後直接與參與國的軍方討論。美軍只會調派指揮艦及主導情報工作，盟友則應提供巡邏艦，負責在美軍指揮艦附近巡邏，以及為自己國家的商船護航。



另有消息指，美國及伊朗官員代表上周於伊拉克埃爾比勒的一間酒店多次秘密會面，伊朗一方由已故最高精神領袖高曼尼的孫兒哈桑（Hassan Khomenei）率團，代表團亦包括兩名革命衞隊官員及伊朗駐伊拉克特使。報道指，與會的伊朗官員不滿德黑蘭的政策。近日有傳德黑蘭內部有分歧，最高精神領袖哈梅內伊則憂慮革命衞隊會發動軍變，推翻其政權，目前有125名官員及革命衞隊成員以間諜罪被捕，亦有官員被撤職。