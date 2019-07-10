達美航空客機引擎零件脫落狂轉爆火光　乘客驚惶留遺言

美國達美航空一班客機周二（9日）由美國喬治亞州亞特蘭大飛往馬里蘭州巴爾的摩時，有引擎零件脫落後旋轉引發火光。乘客形容飛機開始減速、機艙變熱，有人在驚慌間向父母發遺言稱「我愛你」。幸客機終成功緊急降落於北卡羅萊納州的羅利，機上148名乘客全部平安。達美航空為帶來不便致歉，並向受影響乘客派發30美元（約234港元）餐飲券。



涉事的是航班編號DL 1425的麥道MD-88客機，於當地時間下午12時48分起飛。社交網流傳片段可見，有一件零件在引擎內搖晃，不時撞上引擎轉葉，爆出橙色火光。有聲稱是機上乘客的網民指，機艙服務員見狀即上前收走拍片者的手機。



乘客波爾奇（Avery Porch）受訪時憶述︰「我們聽見爆炸聲，然後機艙內冒出煙霧，我們都嚇壞了。客機開始減速，空氣不流通下機艙變熱。我幾乎就要成為第一個跳下飛機的人了。」機上廣播隨即宣布將緊急降落，呼籲乘客扣好安全帶，解開領口、領帶、圍巾，作好準備。客機最終於下午2時27分平安降落，機上乘客獲安排轉機前往巴爾的摩。



涉事的麥道MD-88為波音生產，機齡達32年。包括達美航空在內的多間美國航空公司，自去年已逐步淘汰MD-88客機。