財長與總統意見不合突辭職　批「過激」經濟政策

墨西哥財政部長烏爾蘇亞（Carlos Urzua）被指與總統奧夫拉多爾意見不合，周二（9日）突然辭職，並發文批評目前「過激主義」的經濟政策，消息令當地股市震盪。奧夫拉多爾極速提名副財長接任取而代之。



烏爾蘇亞在Twitter以強烈的字詞批評，政府制訂的經濟政策沒有足夠基礎，寫道：「我深信所有經濟政策都應有根有據，小心潛在的影響，避免過激主義，不論是左派抑或右派政府。」他表示，這些信念於他在現政府的任期內不受認同，又指部分官員的委任有利益衝突，但沒詳加解釋。



辭職消息一出後，墨西哥披索兌美元一度大跌2.3%，收盤跌1.3%；墨西哥股市也重挫1.8%。奧夫拉多爾迅速在Facebook發布影片，宣布提名財政部副部長赫雷拉（Arturo Herrera）擔任財長。



墨西哥國會上月通過去年與美國及加拿大簽訂的《美墨加協定》，成為首個確認新協定的簽署國。白宮首席經濟顧問庫德洛周二表示，對眾議院議長佩洛西在今夏或初秋批准表決《美墨加協定》感樂觀，強調已贏得共和民主兩黨的支持。