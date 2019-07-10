維珍銀河獲注資　太空之旅首開放予公眾投資

隨着科技日新月異，平民上太空旅遊的夢想也不再遙不可及，現時公眾更將可自費投資推動太空之旅的計劃。英國企業維珍銀河周二（9日）披露，獲得一間美國企業注資8億美元（約62.4億港元）後，其太空旅遊計劃將開放進行公開交易投資，為全球首例。



紐約控股公司「Social Capital Hedosophia Holdings Corp」（SCH）注資後，將與維珍銀河合併，並獲得49%股份。據指，合併企業總值15億美元（約117億港元）。今次巨額注資將足以讓維珍銀河發展其商用太空船，直至計劃開始獲利為止。



維珍銀河正與美企亞馬遜和特拉斯競爭，期望成為首個實現商業太空旅行的企業。Facebook前用戶增長副總裁兼SCH始創人帕里哈皮蒂亞（Chamath Palihapitiya）直指企業「拋離競爭對手好幾光年」，又對登上太空感急不及待。維珍銀河始創人布蘭森（Richard

Branson）指，開放股票認購可吸納更多投資者，意味着「可將太空向數以千計的太空人開放」。