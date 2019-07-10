特朗普Twitter封鎖異見者　上訴法院維持違憲原判

美國總統特朗普在其Twitter社交帳戶封鎖意見不合的用戶，聯邦上訴法院周二（9日）裁定屬於「觀點歧視」，違反保障異議人士權利的美國憲法第一修正案。美國司法部發言人對判決表示失望，稱將探索下一步可採取的行動。白宮拒絕評論。



由3名法官組成的合議庭以3比0的票數維持原判，判決書內表示：「憲法第一修正案不允許運用社交媒體帳號以達官方目的的公職人員，因有人表達他所不同意的看法，而將對方屏蔽於公開的網絡討論之外。」上訴法院未有直接回應特朗普個人經營的網路平台，是否受到憲法第一修正案的言論自由保障，但重申其私人Twitter已成為討論白宮事務的公共論壇。



被戲稱以「Twitter治國」的特朗普，自2009年開設Twitter帳戶，現擁有近6200萬名追蹤者。他經常藉發文宣傳政策或攻擊批評者。哥倫比亞大學的奈特第一修正案研究所，前年代表7名被特朗普屏閉的用戶，控告特朗普做法「壓制異見」；美國紐約一名地區法官去年裁定特朗普的封殺行動違憲。