勞工部長：「元首級淫媒」認罪協議是不想他自由離開

美國勞工部長阿科斯塔周三（10日）就11年前擔任佛羅里達州南區聯邦檢察總長時，控方和「元首級淫媒」愛潑斯坦達成秘密認罪協議解畫，強調自己當年嘗試避免達成一項令愛潑斯坦「自由離開」的協議。



愛潑斯坦當年的秘密認罪協議，令他避免被聯邦法庭起訴他非禮未成年少女的罪名，這類控罪一旦罪成，犯人可能面臨終身監禁。阿科斯塔為當年案件的來龍去脈解釋指，起初有關案件和他的部門無關，當時是次一級的棕櫚灘司法部門「準備令愛潑斯坦自由離開，不用監禁，甚麼都沒有」。



阿科斯塔聲稱，聯邦檢察官們認為這結果不能接受後決定介入，向愛潑斯坦發出通牒，當中包括承認較嚴重控罪，接受監禁和向受害人賠償。他又指他不希望向受害人透露，控方曾參與為她們爭取賠償，並指當時控方曾擔心一旦雙方無法達成秘密認罪協議，辯方會以有關賠償質疑控方誠信。當他被問及是否欠受害人一個道歉時，他強調自己當時所屬部門處理恰當。他說：「在我們深心處，我們是在嘗試為那些受害人做正確的事。」



總統特朗普周二（9日）評論事件時曾為阿科斯塔辯護。阿科斯塔則指他在當時的案件中所擔任的角色沒有改變他和特朗普、以及白宮代理幕僚長馬爾瓦尼的關係。他強調自己和特朗普及馬爾瓦尼關係都「極良好」。有白宮官員也透露，阿科斯塔這次記者會，其實也是特朗普建議召開。