網攻令全球損失逾450億美元　報告：95%可避免

今年的《網絡事件和違規趨勢報告》周三（10日）出台，指全球在2018年間發生了逾200萬宗網絡攻擊事件，造成了逾450億美元（折合約3516億港元）的損失，不少國家的政府受到惡意攻擊而疲於奔命，但其實有超過95%的網絡攻擊皆可避免。



該報告由美國網絡協會（Internet Society）的線上信用聯盟（Online Trust Alliance）發布，他們分析並追蹤了多個情報數據庫，包括網絡安全中心、身份盜竊資源中心、隱私權信息交換機構、甚至是FBI等，從而得出結論。報告指網絡攻擊的數字近年急劇上升，其中包括供應鏈攻擊（supply chain attacks）、商業電郵勒索（Business Email Compromise）和加密劫持（cryptojacking）等。



但報告同時指出，有95%的網絡攻擊可以以簡單的方法避免，報告發表人威爾伯

（Jeff Wilbur）說：「及時了解最新的安全保障措施，和最好的保護方法，可以有效地防止未來有可能出現的網絡攻擊。」

