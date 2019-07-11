經典甲蟲車正式停產　墨西哥山區居民戀戀不捨

德國福士汽車的經典甲蟲車（Beetle），周三（10日）在墨西哥的產線正式終止，為這款有81年歷史的汽車畫下句號。不過，在墨西哥城市郊的山區仍有很多民眾依賴原汁原味、沒加改裝的甲蟲車，大讚其價格相宜、容易維修，最重要的是此車靈敏非常，善於克服當地陡峭的道路。



墨西哥城的市郊庫奧特佩克（Cuautepec）位處山區，大霧籠罩，欠缺公共交通工具，當地人常把甲蟲車用作非正規的的士。這款少見後置引擎、外形圓弧的小車子，至今仍在當地流行，即使第一代在2003年停產，新一代甲蟲車也未能廣泛打動當地人。



的士司機馬丁內斯（Adrian Martinez）表示，新款甲蟲車不好上坡，舊一代可以攀越任何斜度都不成問題。商人阿爾瓦雷斯是少有擁有2008年新一代甲蟲車的當地人，同時擁有舊一代，他承認新一代在山區的行駛表現不夠理想，但喜歡自己與眾不同的感覺，大讚愛車「吸引又有性格」。



福士設於普埃布拉的車廠周三停產甲蟲車，最後一輛在工廠下線將送到品牌博物館。甲蟲車自1938年面世以來創造很多神話，單是第一代已大賣逾2150萬輛，成為全球最暢銷的車款。