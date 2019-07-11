元首級淫媒新指控浮面　女子稱15歲時遭愛潑斯坦強姦

元首級淫媒、美國富商愛潑斯坦在上周再度被捕後，一名現職化妝師的女子周三（10日）受訪時聲稱是最新受害人，指愛潑斯坦曾在紐約的豪宅強姦她，當時她年僅15歲。



32歲的阿勞斯（Jennifer Araoz）接受美國國家廣播公司訪問時憶述，她在14歲時初接觸愛潑斯坦，以為對方可助她發展演藝生涯。愛潑斯坦多次以300美元（約2340港元）報酬，邀請阿勞斯每上他的寓所及按摩，然後性交，情況每周持續一至兩次。阿勞斯指，愛潑斯坦曾繪畫裸女圖，並指她是畫中人；他在沐浴時，喜歡玩弄假乳房。



直到阿勞斯踏入15歲後，愛潑斯坦要求她脫掉內衣並爬到他的身上，然後強行性行。阿勞斯形容自己當時驚恐至極，要求愛潑斯坦停止，但對方不理會。阿勞斯事後與愛潑斯坦斷絕來往，甚至轉到另一間高中以躲避對方。她稱：「更令我難過的是，如果我沒有害怕而早點挺身而出，他可能就無法傷害其他女孩。」



愛潑斯坦被指早年涉與數十名未成年人士性交易，上周六（6日）於紐約被捕，被控與未成年人士性交易及一項串謀與未成年人士性交易，一旦罪成最高可判囚45年。愛潑斯坦於周一（8日）否認控罪。