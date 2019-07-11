無面對面談判時間表　傳美促華確保農產品新訂單

中美貿易談判團隊於周二（9日）舉行高級別通話，為日本大阪二十國集團（G20）峰會後首次。雙方未公布內容，美媒周三（10日）則透露，總統特朗普此前指示談判團隊要確保中國購買美國大豆及小麥的新訂單，但中方在通話中沒有作出明確承諾，令談判基本維持現狀，雙方亦未能就中美在北京舉行高級別談判的時間達成共識。



消息指，特朗普相信中方於G20答應了購買美國農產品，但中方其實不肯作出明確的購買承諾，認為大額採購要視談判進度而定。北京目前繼續要求華府撤銷對2500億美元（約2.2萬億港元）中國貨加徵的關稅，以及讓中方逐步改變知識產權法及其他條例；美方則堅持維持關稅，同時令中方大額採購農產品。



特朗普於G20會面承諾會向美國企業批出向中國科企巨企華為的供貨許可。知情人士透露，美國財長姆紐欽近日曾促請向華為供貨的美企申請許可，恢復合作。美媒指姆紐欽的動作值得留意，因為財政部不直接參與制定實體名單，而是由商務部處理。財政部發言人表示，姆紐欽定期與商界領袖會面，他沒有促請任何企業採取任何有關華為的措施。



中美貿易戰開打，全球震動，即上東網專頁

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