國會就非法移民待遇召聽證會　危地馬拉婦泣訴1歲女慘死

美國總統特朗普打擊非法移民政策備受關注，連日來更爆出多宗羈留設施環境惡劣的醜聞。美國國會周三（10日）舉行名為「籠中兒童︰邊境的不人道對待」的聽證會，一名危地馬拉婦人含淚控訴，指1歲女兒在移民及海關執法局（ICE）的不當對待下慘死。



危地馬拉婦人華雷斯（Yazmin Juarez）指，兩母女被關押在極為寒冷的牢籠好幾天，女兒開始發高燒。她指，即使在請求後，醫務人員仍未提供適當治理。華雷斯一直等到ICE在兩星期後放人，才能將女兒送往急症，但她已返魂乏術。華雷斯稱︰「我親眼看着自己的女兒緩慢而痛苦的死去。」她希望喚起世界關注，迫使華府作出行動回應。



華雷斯發言時，有議員不禁拭淚。民主黨眾議員卡斯特羅（Joaquin Castro）表明必須進一步追究責任；惟共和黨眾議員羅伊（Chip Roy）則反指聽證會只是針對特朗普政府的政治武器。



回應連日有關非法移民羈留所環境的批評，華府將德州一個油田工人宿舍改建為收容非法移民兒童的羈留所，以改善人滿為患的問題。不過，該處位置偏遠，距離最近的主要城市聖安東尼奧足有180公里遠，外界質疑做法會令被扣的青少年難以聯絡律師。



另外，特朗普早前以墨西哥未能有效管制邊境為由，威脅向該國加徵5%關稅，但於最後關頭達成阻截非法移民的協議。而墨西哥政府周三公布，華府的5億美元（約39億港元）將用以建設天然氣設施及風力發電，以改善經濟並阻截非法移民。